鈴木愛理が映画単独初主演を務める『ただいまって言える場所』が、2026年1月23日より、TOHOシネマズ 六本木ヒルズ、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかで全国公開されることが決定した。 参考：『ミス・ターゲット』すみれと宗春の“交わらない”運命鈴木愛理演じる萌の過去も明らかに 本作は、親元を離れられない“子供部屋おばさん”の教師と、不登校の少女がSNSでつながり、それぞれの自分の居場所を探して