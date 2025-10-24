小泉防衛相が就任後、初めて自衛隊の部隊を視察しました。小泉防衛相は、東京都と埼玉県にまたがる陸上自衛隊朝霞駐屯地を訪れました。朝霞駐屯地には、全国の部隊を一元的に指揮する陸上総隊司令部があります。小泉防衛相：司令部内の視察を通じて、きょうは部隊運用の課題や災害派遣任務などへの理解が深まった。24時間、日本を守るために働いている自衛官がいる。そのことを1人でも多くの方に伝えたいと思った。今後、航空自衛