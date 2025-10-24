東京都内で初となるグリーン水素の大規模な製造が始まりました。東京・大田区京浜島に作られた水素製造所では、環境負荷が少なく次世代エネルギーとして注目されるグリーン水素が生成されます。1時間あたり120立方メートルと、都内として初めての大規模な製造が可能で、東京ビッグサイトで導入している燃料電池などに利用される予定です。