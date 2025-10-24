埼玉・松伏町で、女性が重傷を負うひき逃げ事件がありました。23日午後7時前、埼玉・松伏町の路上で「車と歩行者の事故で車が逃走した」と通報がありました。歩いていた女性（22）が車にはねられ、頭部を負傷するなど重傷ですが、意識はあるということです。警察はひき逃げ事件とみて逃げた車の行方を追っています。