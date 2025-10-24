福井県の杉本知事からセクハラ行為を受けたとする県職員からの通報があった問題で、県は２３日、警察官や教員を除く職員約６０００人を対象にアンケート調査を始めた。回答期間は３０日まで。県人事課によると、〈１〉杉本知事からセクハラ行為を受けたことがあるか〈２〉杉本知事によるセクハラ行為を見たり、相談を受けたりしたことはあるか――について、情報提供を呼びかける。内容は県が「特別調査委員」として調査を依