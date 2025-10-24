ウクライナのゼレンスキー大統領は、「プーチン政権に戦争の代償を感じさせる必要がある」と訴え、長距離兵器の供与や防空システムの支援を改めて求めました。ゼレンスキー氏は23日、ベルギーで開かれたEU（ヨーロッパ連合）の理事会で演説しました。演説の中で、EUが新たに承認したロシア産の液化天然ガスの輸入禁止などを盛り込んだ制裁パッケージに謝意を示しました。その上で、ロシアによる民間インフラへの攻撃を挙げ、「プー