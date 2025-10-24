◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）ヤクルトから１位指名された法大・松下歩叶（あゆと）内野手（２２）は、今オフのメジャー挑戦を表明している村上の後継者としての期待にも自然体を強調した。今夏の日米大学野球では主将を務めてＭＶＰに輝いた三塁手。「比較されると思うんですけど、自分は自分の形でチームを引っ張っていけるような選手になりたい。まずは開幕スタメン