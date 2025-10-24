◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）就任して初めての“大仕事”だった佐々木麟太郎のくじを外したＤｅＮＡの相川亮二監督（４９）は、囲み取材で「いきなり悔しい、すごい悔しいです」と顔をしかめた。１位指名は当日に決まったという。スラッガーとしての実力はもちろん、「人間的にも素晴らしく、１チームだけでなく日本、世界に飛び出して発信していける選手」との評価