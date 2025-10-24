◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）広島に１位指名された仙台大・平川蓮外野手（２１）は“コイのデラクルス”になることを誓った。今秋の仙台六大学リーグで本塁打、打点、盗塁の３冠に輝いた大型スイッチヒッター。同じ両打ちで、米メジャーで２４年に史上５人目の２０本塁打＆６０盗塁をマークしたレッズのスター遊撃手デラクルスが憧れだといい「トリプルスリーを目標に