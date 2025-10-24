今日24日は、本州付近は高気圧に覆われて、日中は広く秋晴れとなるでしょう。一方、北海道や東北北部では朝晩はにわか雨やにわか雪の所がありそうです。また、九州南部や奄美、沖縄は所々で雨や雷雨になるでしょう。落雷や突風、急な強い雨にご注意ください。今日24日の朝は今季一番冷えている所が多くなっています。最高気温は昨日23日と同じくらいとなるでしょう。本州付近は広く秋晴れ今日24日、本州付近は高気圧に覆われるでし