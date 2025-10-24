10月24日、女優・八千草薫さん（1931〜2019年）の命日を迎える。宝塚歌劇団出身で、映画やテレビで活躍し、世代を超えて愛されたその人の姿は今も多くの人々の記憶に残っている。【写真を見る】「これは２度見する可愛さ……」八千草薫さんの貴重な“ナース姿”のお写真も凛とした佇まいで人々の心に深く刻まれ、女優としてのイメージを貫いた八千草さん。作家・五木寛之さん（93）も、亡き八千草さんから届いた手紙の一行