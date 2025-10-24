【ニューヨーク共同】23日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比63銭円安ドル高の1ドル＝152円54〜64銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1613〜23ドル、177円15〜25銭。米長期金利の上昇を受け、日米の金利差拡大を意識した円売りドル買い注文が優勢だった。