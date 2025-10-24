◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)阪神の藤川球児監督がドラフト1位で交渉権を獲得した創価大学の立石正広選手についてコメントしました。藤川監督はまず、立石選手の交渉権を獲得できたことについて、「本当に喜んでいます。昨年のドラフトの時から、今年はもう立石くんでというのはほとんど決めていた状態でしたから、そのため昨年に(現中日の)金丸(夢斗)投手、それからうちの伊原(陵人)となったんですけど、それもこれも全て