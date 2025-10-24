【ELリーグフェーズ第3節】(Europa-Park Stadion)フライブルク 2-0(前半2-0)ユトレヒト<得点者>[フ]鈴木唯人(20分)、ビンチェンツォ・グリフォ(45分)<警告>[ユ]D. Murkin(88分)観衆:34,195人└鈴木唯人がEL初出場でフライブルク加入後初ゴール!! 公式戦8試合ぶりの先発で先制弾