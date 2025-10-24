【ELリーグフェーズ第3節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 3-1(前半1-1)パナシナイコス<得点者>[フ]ヒバイロ・レアト(45分+2)、アニス・ハジ・ムーサ(55分)、サイル・ラリン(90分)[パ]カロル・シュビデルスキ(18分)<警告>[フ]セム・スタイン(33分)[パ]カロル・シュビデルスキ(13分)、ギオルゴス・キリアコプロス(34分)、ダビデ・カラブリア(45分+3)、A. Touba(58分)、M. Siopis(80分)観衆:37,169人