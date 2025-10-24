[10.23 ECL第2節 マインツ 1-0 ズリニスキ]UEFAカンファレンスリーグ(ECL)のリーグフェーズ第2節が23日に行われ、MF佐野海舟とMF川崎颯太が所属するマインツ(ドイツ)はホームでズリニスキ(ボスニア・ヘルツェゴビナ)に1-0で勝利した。佐野はボランチで先発出場し、後半21分までプレー。左ウイングバックで加入後初スタメンとなった川崎は多くのチャンスに絡み、後半32分に交代した。第3節は11月6日に再び本拠地で開催され、フィ