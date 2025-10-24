[10.23 ELリーグフェーズ第3節 フェイエノールト 3-1 パナシナイコス]UEFAヨーロッパリーグ(EL)は23日にリーグフェーズ第3節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールト(オランダ)はホームでパナシナイコス(ギリシャ)と対戦し、3-1で勝利。先発出場の上田は後半36分で途中交代し、ベンチスタートの渡辺は後半20分からの途中出場でリードを守った。悪天候の影響で、もともと午後6時45分開始が午後4時半、午後9時