ÌÀÆü10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å2»þ30Ê¬¡Á¸á¸å5»þ00Ê¬¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½Àï¡¦¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ÆüËÜ¡ß¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡×¡ÊÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤òÃÏ¾åÇÈ¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡¢Hulu¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç²ñ¤Þ¤Ç2Ç¯¡£15Ç¯WÇÕ¤ÇÆüËÜ¤òÎò»ËÅª¾¡Íø¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î´ñÀ×¡×¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¾­¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥ÁÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£WÇÕ¤Ç»Ë¾å½é¤Î¥Ù¥¹¥È4¤òÃ£À®¤·À¤³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á