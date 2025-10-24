10月24日（金）25時5分〜25時34分 日本テレビ（関東ローカル）にて、ファンがあえて推しに“喝”な気持ちを伝える、愛の叱咤激励トークバラエティー「推し主総会」（おしぬしそうかい）を放送。「推し主総会」は企業が行う株主総会のごとく、推しによる1年間の活動実績、今後の展開を報告後、推し主から推しへの愛のある改革提案や提言が発表される番組。愛しすぎている“推し主”だからこそ気づける“推し”のウイークポイント、