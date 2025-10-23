総合プロデュース企業の八芳園が手掛ける衣裳室ブランド「The Bridal Boutique KOTOHOGI by HAPPO-EN」（以下、KOTOHOGI）が、「トモ コイズミ（TOMO KOIZUMI）」とコラボレーションした新作ドレスを発表した。2026年4月以降に八芳園で挙式・披露宴を行う顧客を対象に、10月25日から案内を開始する。 【画像をもっと見る】 八芳園は、半年を超える休館および約7ヶ月の改修を経て、10月1日にグランドオープン。基幹事業のひとつ