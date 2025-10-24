ドジャースの佐々木朗希投手（23）が23日（日本時間24日）、敵地トロントのロジャースセンターで開かれたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）開幕前日のメディアデーに出席し、取材に応じた。今季途中から初めてリリーフに回り、ポストシーズンではクローザーを任されている。「中継ぎに入ってから登板数も多かったと思うので疲労の蓄積は感じていた」そうで、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）終了後は