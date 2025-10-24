たびたび日本の領海に侵入してきた中国海警局の船が、津軽海峡を航行する姿をNNNのカメラがとらえました。専門家は、活動を拡大する海警局の背景には中国軍が控えていると警鐘を鳴らします。■2隻とも過去に尖閣諸島の日本の領海に侵入北海道と本州の間に位置する津軽海峡。今月6日、NNNのカメラはここを通過する2隻の中国船の姿をとらえました。2隻は中国海警局に所属する船。船首の甲板には黒っぽいシートに包まれた武器のような