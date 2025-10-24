鈴木愛理が映画単独初主演を務める『ただいまって言える場所』が、2026年1月23日より全国公開されることが決定。あわせて、ティザービジュアルが解禁された。【写真】鈴木愛理、ファーストピッチに登場かわいすぎるきつねダンスに「気絶しました！」本作は、親元を離れられない“子供部屋おばさん”の教師と、不登校の少女がSNSでつながり、それぞれの自分の居場所を探す物語。現代に生きづらさを抱える人々をユーモアと涙で