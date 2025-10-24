「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音。身長は170cmを誇り、美しさ際立つ姿をSNSに投稿し注目を集めている。今回は、そのなかでも特に話題を呼んだ“スタイル抜群ショット”をまとめて紹介。写真と併せて見ていこう！【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」水着姿も「魅力的」（16枚）■水着姿7月5日には、浮き輪とともに水着姿も披露した穂川。8月19日には「今年2回目のプール