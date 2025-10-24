女優の北川景子が、23日にエックスを更新。自分で作ったマイクロポーチを公開すると、ファンから「かわいい」「器用」など反響が集まっている。【写真】北川景子作のかわいいマイクロポーチSNSで娘のために作ったハンドメイド作品を公開している北川。今回の投稿では「お知らせが遅くなってしまいましたこちらもぜひ」とつづり、ミシンでマイクロポーチを作る姿と、完成品を写真で公開。作業時間はわずか2時間弱とのことだ。