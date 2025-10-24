◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）ＤｅＮＡに外れ１位で指名された青学大・小田康一郎内野手（２２）は中日に１位指名されたチームメートの中西との対戦に闘志を燃やした。プロで対戦したい投手を問われた時だった。「中西です」と真っ先に仲間の名前を挙げた。投球を４年間見続けてきて「性格上、１球は真っすぐを投げる」と“傾向”を明かすと「その１球を狙って仕留め