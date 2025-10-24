◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）祈るようにくじを左胸に当てたが、思いは届かなかった。日本ハム・新庄監督は、立石の交渉権を懸け広島・新井監督、阪神・藤川監督との抽選に臨んだ。２番目に引いたが、藤川監督に残りくじを奪われた。「あんまり聞かないで」と苦笑い。「探り探りで最後の最後で変えてしまったんですよ」と、２分の１を外し、残念がった。藤川監督が直