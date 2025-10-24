『シェイプ・オブ・ウォーター』（2017）や『パシフィック・リム』（2013）などの鬼才ギレルモ・デル・トロが、生涯にわたって実現を望んだプロジェクトがその全貌をあらわす。最新作『フランケンシュタイン』が11月7日にNetflixで配信開始となるのだ（10月24日に一部劇場公開）。【写真】この記事の写真を見る（15枚）天才科学者ヴィクター・フランケンシュタイン（オスカー・アイザック）は、最愛の母親が早くにこの世を去った