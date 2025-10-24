日経平均株価が史上最高値を更新するなか、日本はこれからどう変化していくのだろうか？新著『エブリシング・ヒストリーと地政学マネーが生み出す文明の「破壊と創造」』を上梓したエコノミスト、エミン・ユルマズ氏が、「マネーの歴史知」から激動の現代社会を読み解く！【画像】「いま仕込まなかったら、外国人に美味しいところを全部持っていかれる」警告する鬼才エコノミスト、エミン・ユルマズ氏◆◆◆◆エミン・ユルマ