日産自動車株式会社は、新型「ルークス」が2025年9月19日の発表からわずか1か月で11,344台の受注を記録したと発表した。 同モデルは、2025年10月27日からのデリバリー開始を前に、上級グレードの「ハイウェイスター」シリーズが全体の約8割を占め、先進運転支援機能や新色ボディカラーが高評価を得ている。内外装や安全装備を全面刷新したことで、幅広い世代から支持を集めており、順調な滑