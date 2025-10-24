◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)3球団競合の末に阪神がドラフト1位で交渉権を獲得した創価大・立石正広選手が、プロ入り後の目標などを語りました。今回のドラフト最多の3球団から1位指名を受けた立石選手。プロ入り後もその活躍に注目が集まりますが、ルーキーイヤーの目標を尋ねられるも「あんまり言うと自分が息苦しくなっちゃうので･･･」と返し、会場が笑いに包まれます。そして「まずは1軍で出場できることを目指して頑張