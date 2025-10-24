プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、阪神は本指名・育成を合わせて7選手を指名しました。ドラフト1位は、日本ハム・広島との3球団での競合のすえ、当たりクジを引き当てた創価大・立石正広選手。大学No.1スラッガーとしての呼び声も高い立石選手について「ガッチリとした体格から繰り出す力強いスイングが魅力の右の強打者。広角に力強い打球を放つことができ、長打力も併せ持つ将来の中軸候補」と評価しています。また、2位指名