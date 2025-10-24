日本で初めての女性首相となった高市早苗氏（10月21日、首相官邸での就任会見で、写真：代表撮影/ロイター/アフロ）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]日本初の女性首相誕生ついに日本で初の女性首相が誕生した。高市早苗氏の登場は、戦後日本政治の転換点であると同時に、国際社会の中で新しい日本の姿を示す契機でもある。だが、その門出は華やかとは言いがたい。高市新首相の前に立ちはだかるのは、戦後最悪とも