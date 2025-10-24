とちぎテレビ 2025年10月24日午前06時09分ごろ、福島県沖を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 栃木県内では震度2の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは福島県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは30km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．８と推定されます。 栃木県 【震度2】 大田原市 【震度1】 那須塩原市 那須町 宇都宮市 鹿沼市 益子町 市貝