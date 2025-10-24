各地でリチウムイオン電池が火元とみられる火災・事故が相次いでいます。消費者庁は、使わなくなったモバイルバッテリーなどを処分するよう求めていますが、問題はその捨て方。自治体によって捨て方が違うこともあり、あまり知られていません。そこで、ゴミ置き場での回収をしていない自治体に注目。調べてみると、ホームセンターなどの販売店や自治体の清掃事務所でも回収が…。モバイルバッテリー処分の最前線を調査しました。■