高市早苗氏が第104代首相に指名された。高市新総理率いる与党の行く末はどうなるのか。代表作に『平成史』（文藝春秋）のある評論家の與那覇潤氏は「高市氏についた『安倍晋三を継ぐ女』のイメージが重い足枷になる可能性がある」という――。写真＝iStock.com／y-studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／y-studio■自民の維新取り込みは「平成史の逆再生」平成史のカセットテープを、「逆向きに再生」するような形で、高