「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）広島はドラフト１位で平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝の交渉権を獲得した。３球団が競合した創価大・立石正広内野手（２１）の抽選には敗れたが、走攻守そろった俊足の両打ち外野手の指名に成功。平川は「好きな色は赤」という縁に導かれ、憧れのメジャーリーガーである「鯉のデラクルーズ」として、トリプルスリーを目指す。杜（も