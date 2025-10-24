NISAの成長投資枠で使える個別株。成長株はどうやって見つける？2025年10月4日に楽天証券で行われた「投資の日 楽天証券特別セミナー in Osaka」ではライブ配信がされていました。その中で「元日本株ファンドマネージャーが語る！成長株の見つけ方」のセミナーが開催され、楽天証券経済研究所チーフ・ストラテジストの窪田真之氏が講演をされていました。成長株（個別株）はNISAの成長投資枠で投資が可能ですから、非課税制度を活