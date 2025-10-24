◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）日本ハムから外れ外れ１位指名を受けた明大・大川慈英（じぇい）投手（２１）が新庄監督からスターの極意を学ぶと誓った。同校で会見を行い、「華があって、ファンの方やメディアにも積極的。自分にはまだないところなので見習っていけたら」と、新庄ハムの一員となる決意を固めた。最速１５５キロ右腕は、大学４年間全てが救援登板。「