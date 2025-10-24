賞金総額が100億円を超えた「eスポーツのW杯」2025年の7月8日から8月24日の約1ヶ月半の間、eスポーツワールドカップ2025（EWC2025）がサウジアラビアのリヤドで開催されました。EWC2025というのは、様々なeスポーツタイトルを利用した世界大会です。まさに世界中のプロゲーマーが一堂に集う、年に1度の大きな大会です。ピーク時では300万人以上の同時視聴者数を記録していました。（弊社が運営するチーム「広島 TEAM iXA」も出場し