◆女子プロゴルフツアー延田グループ・マスターズＧＣレディース第１日（２３日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）ルーキーの都玲華（２１）＝大東建託＝が６バーディー、１ボギーの５アンダー６７をマークし、１打差３位でツアー自己最高のスタートを切った。徳を積むためにゴミ拾いを続ける愛称「ミヤコレ」が、入谷響（１９）＝加賀電子＝、荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝に続く今季新人３人目の優勝を狙う