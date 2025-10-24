オーストラリア代表戦は「ビッグチャレンジ」エディー・ジョーンズは隙を作りたがらない。ウォーミングアップのために所定の位置につく選手の足取りが重いと見れば、「速く！速く！」としわがれた声を張って急かす。ラグビー日本代表のヘッドコーチへ約9年ぶりに復帰し、2年目の秋を過ごしている。10月にもかかわらず最高気温30度とうだる暑さの宮崎にあって、早朝と夕方に高強度のセッションを重ねていた。この季節、世界ランク