プロゴルファーの金田久美子が自身のInstagramを更新。ショット練習を行う姿を披露しました。 全てのことが無駄な時間にならないように過ごしたい 9月に行われた「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」を途中棄権した金田プロ。その理由について「首痛で棄権しました」「ヘッドで地面を叩く時とドライバーでボールに当たる瞬間が痛くて」とコメントしました。 金田プロは昨年も“ぎっくり首”