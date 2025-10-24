24日午前6時9分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、福島県の双葉町と浪江町です。【各地の震度詳細】■震度3□福島県双葉町浪江町■震度2□福島県いわき市相馬市南相馬市福島広野