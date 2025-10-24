私（ナギノユウカ、30代）は夫（ケイスケ、30代）と2人の子どもとの4人暮らし。パート事務として10年働いています。私の勤務先は小さな支店で、事務員は私とミヤタさん（30代女性）だけ。優しくて仕事ができるミヤタさんは、私にとって頼りになる先輩です。実は私が最初に働いた職場では、元同僚（イシズ、30代）による嫌がらせで体調を崩して退職しました。その頃を考えると、今の会社は雰囲気がよく、支店長（50代、男性）も人柄