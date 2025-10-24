参政党が次期衆院選大分1区の公認候補予定者として発表した、新人で党県連会長の野中しんすけ氏（39）が23日、県庁で記者会見した。7月の参院選では大分選挙区で落選したものの、党の躍進もあって全県で10万票以上を獲得。「当選を目指すところに来た」と力を込めた。主な公約として、新型コロナウイルス禍の政策検証、消費税の段階的廃止、外国人受け入れの一定制限を挙げた。大分市出身。元看護師でユーチューバーの顔も持