水俣病の被害者掘り起こしにつながらない調査では「あたう（可能な）限りの救済」を誓った法の理念に反する。改めて再考を求める。環境省は来年度から住民健康調査に着手する。2009年制定の水俣病被害者救済法に基づくもので、熊本県の不知火海（八代海）沿岸地域を対象とする。脳磁計とMRIを組み合わせて開発した新たな手法を軸に、典型的症状である感覚障害などを客観的に判断する。3年間で1800人程度の抽出検査を見込む。