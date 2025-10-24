事業者による源泉所得税納付のキャッシュレス化を推進しようと、日田税務署は10日、大分銀行日田支店・若宮支店（大分県日田市三本松）でキャンペーンを実施した。納税のために来店した経理担当者らに、税務署職員がオンライン利用で税務申告や納税の利便性が高まることをアピールした。国税庁はコスト削減などの観点から、パソコンやスマホでの税務手続きを推進し、オンライン利用の割合を50％に引き上げる目標を掲げている。