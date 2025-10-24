長崎県は23日、ドクターヘリの運航を11月1〜9日の計9日間休止すると発表した。運航を委託する学校法人「ヒラタ学園」（堺市）の整備士不足が原因。休止中は県の防災ヘリを活用し、佐賀県にもドクターヘリの応援を依頼する。県は同様の理由で8月に4日間、運航を休止。10月も22〜24日、29〜31日の計6日間の運休が決まっている。