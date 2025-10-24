2020年7月の熊本豪雨で被災し不通が続くJR肥薩線の早期復旧を願い、沿線住民やボランティアら約130人がこのほど、八代市坂本町で線路の除草作業に汗を流した。11月1日には、八代駅を発着点に不通区間の段駅を折り返す「JR九州ウォーキング」が計画されており、坂本町の住民らは参加者との交流を心待ちにしている。除草作業は今月4日、段駅と葉木駅周辺で行われた。地元住民でつくる「坂本住民自治協議会」が肥薩線復旧を願って